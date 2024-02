Niurka Marcos no tiene pelos en la lengua y salió a defender a Leslie Gallardo y Emilio Osorio de las declaraciones de Manelyk González, quien, fiel a su estilo, le lanzó fuertes dardos a la parejita. “Se siente muy fuerte según, la muy gata, porque es novia de Emilio, que Emilio para mí no es nada, ¿quién es Emilio?, ¿qué ha hecho? Nada. Entonces, los tontos de adentro (de ‘La casa de los famosos’) piensan que ella es fuerte y que no la van a nominar y así”, comentó Manelyk en su momento.

Fue en una entrevista para el medio El Capitalino que Niurka emitió intensos ataques en contra de la influencer, pues señaló que si Emilio, su hijo, “no era nadie”, ella es menos que eso. La actriz cubana también defendió la trayectoria artística de su retoño, recordando que ha participado en numerosas telenovelas, mientras que Manelyk alcanzó la fama en un reality donde, afirmó, “todos cogían”.

Niurka enfatizó que Manelyk no debería menospreciar a Emilio, ya que él ha construido una sólida carrera en el mundo del espectáculo. “Emilio le dejó en claro que la reina de la polémica era yo y que todavía está muy pequeñita para eso. Decir que él no es nadie es arrasar con su propia imagen”, concluyó Niurka.