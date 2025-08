Niurka otra vez acusa a Galilea

Niurka Marcos volvió a hacer un fuerte señalamiento en contra de Galilea Montijo a quien acusa de ser la responsable de que no tenga más proyectos en Televisa, así como tampoco participaciones en programas como Hoy y La casa de los famosos México. “Jamás estaré en esa casa, empezando por Galilea. Ella ya fue y le dijo al jefe ‘esa bruja no la quiero aquí’. Galilea me odia”, expresó Niurka en sus redes sociales.

La cubana explicó que la raíz del conflicto se encuentra en la revelación de información delicada que ella hizo de Gali: “Yo ‘quemé’ a Galilea de que era santera y la cacharon llevando animales a su padrino”, una referencia a prácticas de santería que, de acuerdo con su relato, habrían incomodado profundamente a Montijo.

La versión de Niurka fue ampliada por el periodista Gabo Cuevas en el programa de Flor Rubio, donde compartió detalles de una conversación reciente con la vedette.

El colaborador subrayó el peso que la conductora tiene dentro de la estructura de Televisa, al citar la declaración de Niurka: “Es que yo a Televisa no puedo entrar por órdenes de Galilea. Tiene mucho poder, sabe a quién darle chance y a quién no. Creo que Galilea tiene el poder de decir ‘Niurka no puede estar en este foro’. Está cañón y es una autoridad muy fuerte”.