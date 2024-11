Niurka pide a Cazzu que no sea ridícula

La siempre figura polémica Niurka Marcos volvió a dar de qué hablar tras lanzar un comentario incendiario sobre la controversia entre Cazzu, Ángela Aguilar y Christian Nodal. Un tema que actualmente se encuentra en boca de todos.

La cubana envió un mensaje directo a la cantante para pedirle que ya deje de “hacer el ridículo” y de reaccionar constantemente al matrimonio de su expareja con la hija de Pepe Aguilar.

En una entrevista reciente, Niurka no se contuvo al hablar de la polémica que ha envuelto a Cazzu desde que terminó su relación con Christian Nodal. Según la argentina, su ex pudo haber mantenido una “doble vida” durante su romance, ya que la relación con Ángela Aguilar habría comenzado cuando ellos aún estaban juntos. Ante dicho escenario, Niurka opinó que Cazzu tendría que ser más inteligente y no debería continuar dándole protagonismo a la hija de Pepe Aguilar. “A la tal Cazzu… ¿Cazzu se llama? Le mando este pequeño mensajito así como inadvertido, que pase así como fugaz... Deja de estar haciendo homenaje a la otra poniéndote rellenos, estás haciendo el ridículo, la estás haciendo protagonista, estás haciéndote la víctima”, dijo Niurka, contundente, con ese característico estilo suyo, carente de filtros.

Además de criticar la reacción de la cantante ante toda la situación, Niurka aprovechó para sugerirle que pase página en su vida amorosa.