Niurka señala a Galilea de ser santera

Niurka Marcos acusó a Galilea Montijo de practicar la santería en secreto y de haberle deseado el mal, una acción que, según ella, tuvo consecuencias directas: la muerte del padrino espiritual de la presentadora de Televisa.

Las declaraciones las hizo en el podcast El grito de la Llorona, conducido por Alain Luna, donde Niurka habló sin filtros sobre su fe yoruba y señaló a Galilea de tener vergüenza por su fe santera. “Yo no necesito desear el mal porque nací con un ángel, un aura, una luz, una transparencia en mi alma que todos los que me han jodido lo han pagado solitos, sin yo mover un dedo”, declaró la cubana.

Fue entonces cuando, sin que el conductor lo pidiera explícitamente, ella misma introdujo el nombre de Galilea Montijo. Asegura que la conductora le deseó el mal y que ese mal regresó a quien lo envió. “Se murió su padrino, lo que ella me deseó a mí”, afirma.

Más allá del episodio del padrino, Niurka sostuvo que Galilea Montijo es practicante de la religión yoruba y que lo mantiene en secreto por miedo al escrutinio público. Cabe resaltar que la religión yoruba es un sistema de creencias tradicional originario de África Occidental y Cuba.