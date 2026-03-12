No autorizan exportación de obras

El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) anuncia que no ha autorizado ni autorizará la exportación definitiva de obras con declaratoria de monumento artístico. Esta declaración es a propósito de la polémica de la Colección Gelman, que ahora será administrada por Fundación Santander y exhibida en Faro Santander, España.

El Inbal respondió a una carta con 110 firmas de miembros de la comunidad cultural —entre quienes se encuentran María Minera, Cuauhtémoc Medina, Denise Dresser, Ana Elena Mallet, Adriana Malvido, Lázaro Azar, Mónica Mayer, Betsabee Romero, Alfonso Miranda, Jorge F. Hernández, Hilda Trujillo y Carlos Lara— donde comparten su preocupación sobre la falta de transparencia de la colección.

Los firmantes argumentan que, a diferencia de las declaratorias de Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco y María Izquierdo (que forman parte de esta colección), en la declaratoria de Frida Kahlo no hay un párrafo en el que se indique que hay la posibilidad de que las obras sean exportadas de forma definitiva, sino solo es posible hacerlo de “manera temporal, ‘atendiendo a la conveniencia de la difusión de la cultura nacional en el extranjero, siempre y cuando no se comprometa su integridad y se otorguen garantías confiables para asegurar su retorno’ (ART. 6)”. También señalan que el Inbal “ha incumplido con su mandato y exigimos que resarza esta desafortunada situación”.

Al respecto, el Instituto asegura que “ha buscado en todo momento proteger esta colección”, que supervisa el estado de conservación, traslados, manejo para montajes, registro y autorizaciones de exportaciones temporales.

Claridad

En la misiva, los miembros de la comunidad cultural también pidieron a las autoridades transparentar los permisos de exportación de las obras, en particular las de Kahlo, pues en el artículo 3 de la declaratoria de la artista se indica que la salida de las obras “deberán hacerse constar en escrituras públicas”. A lo que el Inbal respondió que la información fue comunicada públicamente durante la conferencia de prensa realizada con motivo de la inauguración de la exposición “Relatos modernos. Obras emblemáticas de la Colección Gelman Santander” en el Museo de Arte Moderno”. Sin embargo, el Inbal no compartió los documentos que le fueron solicitados.

Los firmantes también cuestionan que Vega Pérez, quien ahora está a cargo de la colección por parte de Santander, haya dicho a la prensa española que la legislatura mexicana es “flexible” y que el regreso de la pieza a México es “un mero trámite”. Para la comunidad cultural es preocupante que este caso siente un precedente para otras obras en México. “Nos parece tramposo y alejado del interés de velar por el patrimonio nacional como la ley lo demanda”, añaden.

También lamentan que la colección se exhiba en la Ciudad de México de manera “fugaz”, cuestionan que la repatriación del patrimonio arqueológico sea una prioridad para el gobierno, pero no las obras de Kahlo.