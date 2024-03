No era mi intención omitirlos: Al Pacino

No, en realidad no hubo ninguna confusión de sobres durante la ceremonia del Óscar, aunque el público no entendió muy bien lo que ocurrió cuando Al Pacino anunció que Oppenheimer había ganado el premio a la mejor película.

La estrella de El Padrino reveló el ganador del máximo galardón de la noche con estas palabras: “Estaban nominadas diez películas maravillosas, pero solo una se llevará el premio a la mejor película. Tengo que abrir el sobre para eso, y lo haré. Aquí viene. Y mis ojos ven ‘Oppenheimer’. Sí, sí”.

Pero el público no esperaba lo que sucedió. La estrella creó confusión cuando anunció abruptamente que el ganador era Oppenheimer sin enumerar primero a los diez nominados, como es habitual. “No era mi intención omitirlos”, dijo Pacino en un comunicado.