“Todo mundo me pregunta ‘¿a usted le parece bien o mal que se diga CEO en vez de director general?’. La respuesta es que no me parece ni bien ni mal, pero para evitar que eso ocurra, que nuestro paisaje lingüístico esté invadido de inglés, tendríamos que apostarle a la ciencia y tecnología. Si no tenemos soberanía digital primero, mucho menos soberanía dialectal”, dice la lingüista Concepción Company Company a propósito de la publicación de su libro El español. Un ADN cultural de muchas lenguas.

En entrevista, Company comenta que no existen las lenguas puras y que ni las lenguas indígenas lo son, por tanto, no se necesita una defensa en el sentido que plantean los discursos políticos. “La lengua es tan identificativa como un código genético. De los 8 mil 300 millones que habitamos el planeta, ninguno de nosotros tiene el habla idéntica al otro”, detalla.

Lenguas prestadas

En el libro, presentado en la reciente edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Company Company menciona que, así como las palabras del inglés hoy son parte de nuestro paisaje lingüístico, las palabras del francés y el alemán lo fueron en el siglo XIX. “El léxico cotidiano de la lengua española está permeado de muchísimas lenguas”, asegura.

Absolutamente los préstamos enriquecen, afirma. Sin embargo, indica que aquellos que son del inglés requieren un comentario particular. “El inglés ha invadido, en el buen sentido, la comida, música, cultura y, sobre todo, la ciencia y tecnología. ¿Y cómo no va a invadir si no somos autosuficientes y no invertimos en nuestro país?”, cuestiona.

“Del inglés dice que provoca rechazo porque se ve como una lengua de imperio, pero ha prestado palabras como celular, chat, ciberacoso, ciberdelito, overol y ‘jeans’”, señala.