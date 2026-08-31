No le importa que le digan “gorda”

Ariadne Díaz está más allá, no del bien y del mal, sino del bullying. No es la primera vez que la actriz recibe comentarios hirientes en redes, sin embargo, ella no se lo toma personal pues, luego de que la llamaran “gorda”, pidió a usuarios que no alienten la veneración a la delgadez extrema.

Esta historia se remonta a 2007, hace 19 años, cuando Ariadne obtuvo su primer protagónico en la telenovela Muchachitas como tú. Ahí compartió reparto con Gabriela Carrillo y crearon una amistad que, aún hoy, sobrevive. A tal grado que Ariadne y Gabriela han compartido su objetivo de hacer ejercicio juntas. Y, aunque las actrices han mostrado gran disposición de compartir su esfuerzo con sus seguidores, algunos de ellos, se han dedicado a juzgar su propósito.