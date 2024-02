Jessica Bulman debutó recientemente en la revista matutina Venga la alegría. Fin de semana, en donde ha tenido varios retos, como trabajar por primera vez en un programa fijo que se transmite en vivo, quitarse bloqueos mentales y trabajar en equipo.

En este show, que se transmite por Azteca Uno, trabaja su esposo Carlos “Chicken” Muñoz también como conductor, por lo que otro desafío ha sido demostrar que fue contratada por su talento y sin ningún tipo de palancas, señaló en entrevista.

“Mucha gente cree que fue por él que entré, pero claramente no es así. Soy una persona que nunca he necesitado palancas, ni de pedir nada, y la gente lo sabe, los directivos, todos, me han llegado las oportunidades porque me preparo y porque soy disciplinada en mi trabajo”, dijo.