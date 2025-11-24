No nos moverán avanza hacia el Óscar

La película No nos moverán, dirigida por el mexicano Pierre Saint-Martin y centrada en una de las mayores tragedias del país: la matanza de Tlatelolco de 1968, dio un paso clave rumbo a los Premios Óscar, luego de ser incluida por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas en la lista preliminar de largometrajes que aspiran por una nominación.

La Academia dio a conocer los títulos que cumplieron los requisitos para las categorías de largometraje de animación, largometraje documental y largometraje internacional de la 98 edición de los galardones. En la categoría de largometraje internacional, en la que participa México, compiten obras provenientes de 86 países.

¿Cuáles son los requisitos?

Para ser consideradas, las películas deben durar más de 40 minutos, haber sido producidas fuera de Estados Unidos y contar con más del 50 % de diálogos en un idioma distinto al inglés.

¿Cuándo se dará a conocer si es elegida?

El próximo 16 de diciembre se anunciará el shortlist de 15 películas, mientras que del 8 al 12 se realizará la votación preliminar en categorías selectas. El 22 de enero será el anuncio de nominaciones y el 15 de marzo de 2026 la 98ª ceremonia de los Óscar, en el Dolby Theatre de Los Ángeles.