No podemos comparar a México

Para Catire Torres, músico venezolano de la banda Los Amigos Invisibles, con más de dos décadas fuera de su país, comparar a México con Venezuela no solo es impreciso, sino simplista. “México no tiene nada que ver con Venezuela. En Venezuela hubo una revolución muy rápida y radical. En México no ha pasado eso. Aquí hay alternancia, hay posibilidad de que gane la oposición. Eso marca toda la diferencia. México tiene instituciones, tiene gente preparada y tiene margen para corregir el rumbo. Venezuela no tuvo esa oportunidad”, expresó en entrevista.

Torres creció en la Venezuela de los años 80, un país que recuerda como libre y próspero, muy distinto al que se convirtió después. Con la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999, el modelo político y económico comenzó a transformarse, y para 2001, cuando las primeras medidas empezaban a impactar la vida cotidiana, él ya había salido del país.

Su punto más crítico

La crisis se hizo más profunda con los años y alcanzó su punto más crítico bajo el gobierno de Nicolás Maduro, marcado por censura, escasez y colapso económico, un proceso que empujó a toda una generación a emigrar. “Llevo más de 20 años fuera, 14 en México, y soy feliz aquí. Para regresar tendría que ver una Venezuela realmente libre, como la que conocí”, comentó.

El panorama cambió este 2026, cuando Estados Unidos ejecutó la llamada Operación Resolución Absoluta, una intervención militar que derivó en la captura de Maduro y abrió una nueva etapa en el país. Desde entonces, Venezuela atraviesa un periodo de incertidumbre, con una estructura de poder fragmentada y un proceso de transición que divide opiniones a nivel internacional.

El músico observa este momento con cautela, pero también con esperanza. Aunque el proceso es polémico, dijo, puede representar una oportunidad para reconstruir el país. “Hace falta la inversión extranjera... La libertad es poder emprender, crear, desarrollarte sin depender del gobierno. Si eso ocurre, Venezuela puede tener una época de oro”, considera.

Torres describe el momento actual de Venezuela como un proceso que, advierte, no será inmediato ni sencillo. “Es como un tratamiento: primero te quitan el tumor, pero luego viene la quimioterapia”, afirma.