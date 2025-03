Ante el próximo homenaje que ofrecerá La Sonora Santanera a la fallecida Paquita la del Barrio, es la agrupación tropical la que descarta que se pretenda hacer una gira de “despedida” para lucrar con la imagen de la intérprete.

La agrupación de Carlos Colorado, el vocalista Carlos Cuevas, además del representante de la cantante, Francisco Torres, así como el ballet de la desaparecida estrella ranchera, llegaron a la cita con los medios de comunicación. Ahí se le cuestionó a La Santanera si la presentación homenaje del 16 de marzo en el Auditorio Nacional sería el arranque de una probable gira de despedida por Estados Unidos, Centro y Sudamérica para concluir en Veracruz, su tierra natal. “No hemos pensado en eso porque no queremos que el público piense que queremos lucrar con la imagen de Paquita ahora que ella no está. Realizar el Auditorio era un gran compromiso que ella tenía, no se tiene pensado en algo más, y se insiste, para que no piense la gente que se lucra con ella”, dijo Torres.

El show contará con la producción que se tenía planeada, con el mariachi, la banda de Paquita y diversos invitados como Carlos Cuevas. “Nosotros queremos agradecer al público, ya que no desistió de estar en el show, además casi son localidades agotadas, lo que nos llena de emotividad. Se podrán ver imágenes y la voz digital de ella en el escenario”, dijo Gilberto Navarrete, director musical de La Sonora.