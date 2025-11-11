Noah Schnapp: compadre de Millie

Millie Bobby Brown, la actriz que interpreta a Eleven en la serie Stranger Things, atraviesa una nueva etapa en su vida personal tras adoptar a una pequeña niña junto al actor Jake Bongiovi. Mientras promueve la quinta y última temporada de la exitosa serie, la joven estrella reveló sin querer un detalle que sorprendió a los fans.

Durante una entrevista con Entertainment Tonight, realizada en la presentación oficial de la temporada final, Millie habló sobre la cercanía con sus compañeros de elenco y terminó confesando que el actor Noah Schnapp, quien interpreta a Will Byers, fue elegido padrino de su hija. “Sadie es muy, muy maternal, pero Noah es su padrino”, comentó la actriz entre risas.

El comentario fue una sorpresa, ya que hasta ahora la intérprete no había mencionado públicamente quiénes formaban parte del círculo más cercano de su vida familiar.

Por su parte, Noah Schnapp se mostró emocionado y orgulloso de su amiga, y expresó su cariño por Millie durante el mismo evento: “Sinceramente, es la mayor alegría. Me resulta increíble verla crecer, desde aquella niña tan inocente, vivaz y alocada, hasta convertirse en madre y casada. Estoy muy orgulloso de ella”, declaró.

Producción

La serie creada por los hermanos Duffer, que marcó a toda una generación desde su estreno en 2016, llegará a su fin el próximo 26 de noviembre, cuando se estrene la quinta y última temporada en Netflix.

Esta entrega promete cerrar la historia de Once, Mike, Will, Dustin y Max, quienes enfrentarán su última batalla contra las fuerzas del “Upside Down”.