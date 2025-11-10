Noche de glamour

La pasarela se trasladó a un exclusivo salón para una noche con un doble propósito: la solidaridad y la alta costura. En el marco de una cena benéfica, el reconocido diseñador Paco Mayorga presentó una selección de su más reciente colección, robando suspiros y captando todas las miradas. Los asistentes pudieron apreciar una sucesión de vestidos de una belleza serena y una elegancia atemporal, confeccionados con un exquisito dominio de la técnica y una sofisticación que reflejó el inconfundible buen gusto. Cada modelo que desfiló era una prueba del arte y la dedicación puestos en cada creación