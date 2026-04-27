Noche de Museos dedicada a la niñez

Los recintos culturales de la CDMX dedicarán la Noche de Museos del mes de abril al Día del Niño con divertidas actividades para recordar la infancia el próximo 29 de abril.

El último miércoles de cada mes se lleva a cabo la Noche de Museos, una iniciativa que busca promover la agenda cultural entre los capitalinos por medio de horarios accesibles, así como recorridos nocturnos y, en esta ocasión preparan un evento muy especial.

Programa

Por medio de juegos y visitas tematizadas, el Museo Franz Mayer abrirá sus puertas a sus visitantes con una temática literaria, donde podrán acudir disfrazados de su personaje favorito. Entre las actividades que habrá destaca un Torneo de Dominadas, además de juegos como Basta temática y Jenga. Además, en colaboración con Canal Once obsequiarán tarjetas de Reportero Bizbirije para revivir la nostalgia.

Otro de los museos que se sumarán al programa por el Día del Niño es el Museo de Historia Natural, el cual prepara su propio rally con trivias y actividades para los amantes de la naturaleza. Asimismo, el Museo del Objeto del Objeto (MODO) ofrecerá una noche de juegos de mesa, cabe mencionar que la actividad tendrá aforo limitado y se realizará sin registro previo.

Para mayores detalles de las dinámicas y compra de entradas, consulta el sitio web de los recintos culturales.