Noche del Franz será “meximalista”

La Noche de Museos en CDMX se alista con una cartelera cargada de arte en los recintos más icónicos de la ciudad y, entre los eventos que destacan en el mes de marzo se encuentra la famosa Noche del Franz con la temática “meximalismo”.

En lo que va del 2026, el Museo Franz Mayer se ha posicionado como uno de los lugares favoritos para visitar durante los recorridos nocturnos que anuncian por medio de redes sociales del museo con originales temáticas inspiradas en sus exposiciones.

Basada en la muestra “¡Moda hoy! Diseño latinoamericanx y latinx contemporáneo”, el recinto ubicado en el Centro Histórico presentará un evento especial dedicado a la “moda meximalista” que invita a explorar una estética vibrante que reivindica la intensidad de nuestra cultura.

El evento especial se llevará a cabo el próximo miércoles 25 de marzo. El recinto mantendrá un ambiente lleno de colores vibrantes, entre rótulos de mercado y exceso de brillo. Como actividades principales tendrá una pasarela, música y dinámicas especiales enfocadas a la cultura y la moda.

Promociones

Asimismo, habrá 2 x 1 en taquilla para quienes acudan con atuendos inspirados en la temática “meximalista”. Para obtener los boletos de este evento puedes acercarte directamente al museo o realizar la compra en su sitio web.

Esta tendencia cultural ha marcado ámbitos como la moda y el arte, celebrando la identidad mexicana a través de la saturación de colores, texturas y elementos icónicos; reivindicando el exceso como una respuesta a estéticas europeas como el clean look, que asocia el uso de lo sencillo y neutro con lo elegante y clásico.