Noche fatídica pone a prueba a policía

A veces solo se necesita de un segundo para que la vida de alguien cambie por completo. En Noche fatídica, un policía acostumbrado a sacar provecho de su placa se enfrenta a un dilema que amenaza con poner en riesgo no solo sus negocios, también su propia vida.

Ambientada en Nueva Delhi, la película sigue a Ajay Dixit, también conocido como Nirvik, durante un patrullaje nocturno en el que busca oportunidades para obtener dinero fácil. Sin embargo, la rutina cambia cuando recibe el reporte de una adolescente que ha sido arrojada desde un automóvil en movimiento y decide auxiliarla.

Dilema

Ese gesto lo coloca ante un caso en el que nada parece sencillo. La identidad de la joven no está clara y, conforme avanza la investigación, aparecen personas dispuestas a pagar mucho para que el policía deje de investigar. Nirvik tendrá que decidir si acepta las “oportunidades” o si cumple con su deber, aun cuando eso implique enfrentarse a una peligrosa red criminal.

Noche fatídica, disponible en Netflix apuesta por el suspenso de una investigación que se desarrolla contrarreloj y por un protagonista cuya corrupción lo obliga a elegir entre seguir beneficiándose del sistema o arriesgarlo todo por una víctima que ni siquiera conoce.

El elenco reúne a Manoj Bajpayee, Saqib Saleem, Nushrratt Bharuccha, Divya Dutta, Akshay Oberoi, Kiku Sharda y Shraddha Das, figuras del cine indio que dan vida a esta historia de corrupción, crimen y decisiones límite.