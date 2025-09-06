Noche mexicana con Lucero y Mijares

Las celebraciones por el Grito de Independencia en el estado de Chiapas se engalanarán con la presencia de Lucero y Mijares, quienes serán los encargados de amenizar esa noche.

El evento se llevará a cabo en la explanada del parque central de Tuxtla Gutiérrez, donde se espera la llegada de miles de familias desde las 18:00 horas.

Fue el gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, quien convocó a la ciudadanía a vivir “Nuestra Chiapanequidad” por medio de este evento completamente gratuito. El mandatario compartió un flyer con la imagen de ambos famosos, el cual recibió más de 2 mil 300 reacciones y 248 comentarios, además de ser compartido 512 veces.

Sobre los artistas

Lucero y Mijares son dos importantes cantantes de la escena musical en México. Los famosos se conocieron cuando filmaron la película Escápate conmigo, en el año de 1987.

Aunque la química surgió rápidamente, no pudieron formalizar su relación inmediatamente. Sin embargo, el destino les tenía previsto una cita en Guadalajara, cuando ambos coincidieron en el mismo hotel, lo que detonó el inicio de su relación.

Aunque durante años fueron considerados como una de las relaciones más sólidas del espectáculo, el amor llegó a su final en marzo de 2011. Contrario a lo que comúnmente sucede con las parejas separadas, Lucero y Mijares continuaron trabajando juntos, recorriendo el país y brindando una serie de conciertos.

Ahora, este 2025, los chiapanecos tendrán la oportunidad de ver y escuchar a estas dos estrellas y gritar “¡viva México!”.