Nodal arremete contra Cazzu

Christian Nodal reaccionó a la polémica que se desató entre Cazzu y Rauw Alejandro luego de que la argentina publicara en redes sociales un extenso mensaje en contra del reguetonero (y otros dos artistas).

El enojo de “La Jefa” ocurrió tras el lanzamiento del tema “Rosita”, en el que se incluye la frase: “Yo me voy y me caso contigo a lo Christian Nodal”, haciendo referencia a su ruptura sentimental y el posterior matrimonio del sonorense. Ahora, a través de su canal de difusión, el intérprete de “Botella tras botella” se lanzó contra su expareja y la criticó por él, según dijo, “drama” que armó por una simple canción.

En su mensaje, Nodal aseguró la letra no fue un ataque para la madre de su hija, sino una “burla” hacia su imagen y su fama de enamoradizo. “Se ocupan dos neuronas para entender que la referencia es hacia mí y me atrevo a decir que hasta en tono de burla. No es un ataque, no es una declaración moral, es una comparación dentro de un género donde se usan nombres, referencias y exageraciones todo el tiempo”, escribió.

Meten a terceros

Nodal también se refirió a la mención de su hija Inti dentro del pleito y, no solo acusó a Cazzu de usar su papel de madre cuando algo no le gusta, sino que le pidió no involucrar a la pequeña en la polémica. “Un tema como la maternidad es sagrado. Y no debería utilizarse como escudo cada vez que algo no gusta. Mucho menos involucrar públicamente a mi hija para reforzar una narrativa. Ella no es argumento, no es símbolo, no es bandera. Es mi bebé”, agregó.

Asimismo, aconsejó a Cazzu tratar el tema en privado y dejar a la niña fuera del “espectáculo”. “Hablando se entiende la gente. Si algo dolió por amistad, para eso existe la conversación directa, lo demás es espectáculo”, agregó.

El cantante mexicano aprovechó el momento para hablar sobre los conflictos legales por la custodia de su hija; incluso, aseguró que está a la espera de poder verla: “Si esta situación está afectando a mi hija, ni mi teléfono ni mis intenciones han cambiado. Mis abogados siguen buscando una solución justa y regulada. Y yo sigo contando amaneceres pa’ volver a ver mi sol”.

Por último, instó a sus fans a no tomar partido en esta situación, pues cree firmemente en que hay problemas más grandes en el país y el mundo, para enfrascarse en un pleito de reguetón. Por su parte, Cazzu no ha respondido a las palabras del padre de su hija; sin embargo, varios de sus seguidores han salido en su defensa, cuestionado las declaraciones del cantante.