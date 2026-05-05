Nodal cambia de nombre a “El Forajido”

“El Forajido” dejó de ser solo el nombre de una gira o disco, para convertirse en una nueva etapa en la carrera de Christian Nodal.

El cantante sorprendió a sus fans al cambiar el nombre de sus perfiles en redes sociales; así pasó de aparecer simplemente como Nodal a “El Forajido”, un apodo que lo ha acompañado durante los últimos años.

Aunque el cambio podría parecer menor, lo que llamó la atención es que llegó en medio de las versiones sobre un supuesto conflicto legal con sus padres por el control de su nombre artístico.

De acuerdo con registros del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), la marca “Christian Nodal” aparece registrada desde 2017 a nombre de Jaime González, padre del cantante, situación que tendría origen en los inicios de su carrera, cuando todavía era menor de edad.

En el ojo del huracán

La conversación tomó fuerza semanas atrás, luego del lanzamiento del videoclip de “Un vals”, que generó polémica por la aparición de una modelo muy parecida a Cazzu (su expareja), decisión en la que el propio Nodal aseguró no haber tenido participación. “No soy dueño de mi nombre, ni de mi imagen, ni de mi música y lo que ha pasado con el video es una muestra de eso”, escribió.

Ahora, nuevos documentos muestran que el cantante presentó una solicitud para registrar “El Forajido” como marca propia, iniciando una nueva faceta en su vida y carrera. El registro fue solicitado bajo la Clase 41, categoría que protege legalmente servicios relacionados con entretenimiento, espectáculos y actividades culturales.

En términos prácticos, esto le permitiría a Nodal utilizar “El Forajido” de manera exclusiva en conciertos, proyectos musicales, contenidos audiovisuales y distintos productos ligados a la industria del entretenimiento.

Aunque hasta ahora ni Nodal ni su familia han hablado públicamente sobre el supuesto conflicto legal, el reciente movimiento en redes sociales y el nuevo registro ante el IMPI alimentaron las especulaciones sobre una separación familiar y profesional que se suma a la ya larga lista de polémicas del intérprete.