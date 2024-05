Durante una entrevista con Luz García para el podcast Noche de luz, el cantante Christian Nodal reveló que gastó una fuerte suma reemplazando su dentadura real con implantes de diamante, y ahora se arrepiente de su extravagante decisión.

“Yo creo que lo más estúpido, imbécil, que he hecho en mi vida, en una relación de dinero y eso, me quité mis dientes reales para ponerme diamantes como si fueran dientes… No tengo dientes”, contó el cantautor.

El intérprete reveló que todo este servicio le costó más de 800 mil dólares debido a los diamantes. Nodal reiteró que se “arrepiente muchísimo” porque fue una “estupidez”. Explicó que pensó que como su voz y su boca son sus instrumentos de trabajo quería verse muy cool.