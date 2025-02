Christian Nodal está de estreno, y entre los temas nuevos que lanzó hay una canción dedicada a su hija Inti, fruto de su relación con la cantante argentina Cazzu. El tema se llama “Contigo al cielo” y ya ha desatado reacciones en redes sociales.

Con barba y bigote, Nodal, quien se casó en julio de 2024 con Ángela Aguilar, habló previamente de este tema inspirado en su hija, quien nació en agosto y quien fue muy deseada por el cantante de regional mexicano, él externó en varias ocasiones su deseo de convertirse en un papá joven.

Inti nació justo cuando Christian tenía 25 años, la pequeña Inti fue presentada por sus padres un 14 de febrero, Día del Amor, generado una ola de comentarios amorosos sobre el parecido de la niña con su padre.

Sin embargo, esos buenos comentarios hacia Nodal cambiaron cuando se separó de Cazzu para anunciar, casi en seguida, su nueva relación con Ángela Aguilar, quien afirmó en una entrevista que su amor “no había roto ningún corazón”, algo que Cazzu negó cuando habló abiertamente de la ruptura con el padre de su hija.

Nodal pensó en ponerle “Cielo” a la hija que tiene con su expareja Cazzu, precisamente su nueva canción inspirada en ella se llama “Contigo al cielo”, un tema en el que reconoce que se ha portado mal y que no ha sido el mejor ejemplo, reconoce que ha cometido errores y que si por ello no es perdonado y le niegan la entrada al cielo, no le preocupa pues ese cielo lo tiene con Inti.

En Youtube, el tema ha generado muy buenos comentarios, no solo por lo versátil del tema, el cual suena al ritmo de salsa, sino por la amorosa letra dedicada a su hija.