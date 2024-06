Nodal grita su amor por Ángela

Dicen por ahí que el amor lo vence todo, y es justo eso lo que quiere demostrar Christian Nodal, pues a pesar de las críticas que ha recibido en las redes sociales; el cantante no se deja intimidar y ahora ha gritado a los cuatro vientos que está perdidamente enamorado de Ángela Aguilar, su actual pareja.

Hace unos días y tras varios rumores, la revista Hola! confirmó que ambos artistas iniciaron una relación sentimental; incluso publicaron sus primeras fotografías juntos y las palabras que la menor de la dinastía Aguilar les concedió en las que afirmaba que el flechazo habría surgido hace algún tiempo, pero por diferentes razones, en ese entonces, no prosperó.

Hasta el momento, la primera aparición pública de la pareja ocurrió este martes, durante el último concierto de Nodal en el Auditorio Nacional. Ángela acudió como invitada y compartieron el escenario para interpretar “Dime cómo quieres”. Después de esta presentación el sonorense tuvo un romántico detalle con su novia para demostrarle su amor.

Aunque ya son varios los videos que circulan sobre la actuación de los tortolitos en el escenario del Coloso de Reforma, Nodal decidió compartir uno especialmente creado para Ángela. Para ello tomo el instante en el que ambos hacen una pausa para confirmarle al público que ya están oficialmente juntos. “Angelita, ¿por qué eres tan coqueta, mi amor?”, dice él. A lo que ella responde: “Porque eres mi novio, Christian”, ante los gritos de los asistentes.

Pero eso no fue todo, Nodal acompañó el breve clip con varios íconos de corazones ardiendo en fuego, una clara confesión de sus sentimientos hacia la hija de Pepe Aguilar. Por su parte, la intérprete de “Qué agonía” ha preferido no dar ningún tipo de comentario, lo que sí ha hecho es restringir los comentarios de sus redes sociales, pues las críticas y los ataques han inundado sus publicaciones; y es que muchos usuarios no vieron con buenos ojos que los ahora novios, dieran a conocer su relación a unas cuantas semanas de que Nodal anunció su separación de Cazzu, la madre de su hija.