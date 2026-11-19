Christian Nodal decidió finalmente frenar por la vía legal a su propio padre. Hace una semana el cantautor presentó, por medio de su abogado, una oposición formal ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), la primera de este tipo entre ambos documentada por medios de comunicación.

El escrito, de 128 páginas con anexos, busca impedir que su padre registre “Christian Nodal” como marca para usar ese nombre en productos impresos, fotografías y de papelería. “El solicitante, Jesús Jaime Gonzalez Terrazas, no es la persona cuyo nombre artístico pretende registrarse, ni cuenta con el consentimiento expreso de mi mandante para tal efecto”, sostiene la oposición.

El padre ya posee tres marcas registradas para entretenimiento: “CN Christian Nodal” y “Nodal”, vigentes hasta 2036, y “Christian Nodal Pal Cora”, hasta 2034. Ambos solamente comparten otros dos registros de “Christian Nodal” para bebidas y servicios de restaurantes y bares, vigentes hasta 2034.

El IMPI ya objetó

El 9 de noviembre, a las 15:55 horas, el abogado Ian Sergio Ibarra Hernández presentó la oposición contra la solicitud que Jesús Jaime ingresó el 30 de septiembre para registrar el nombre de su hijo en la clase 16, correspondiente a impresos y papelería.

La defensa recordó al Instituto que en 2016 y 2024 ya había cuestionado dos intentos del padre por registrar el nombre artístico de Christian sin contar con su autorización. En 2024, por ejemplo, el IMPI señaló que la marca “Christian Nodal Pal Cora” podía confundir al público debido a la fama del cantante y que su padre no había presentado la autorización necesaria.

Aunque el Instituto terminó por conceder ambos registros, el abogado de Christian pide que tome en cuenta esas advertencias al revisar la nueva solicitud. “Ese Instituto no puede desconocer, lo que él mismo ya ha determinado respecto del mismo nombre, de la misma persona y al amparo de la misma causal. Resolver en sentido distinto implicaría adoptar un criterio contradictorio respecto de hechos idénticos”, sostiene el documento.

La oposición también cita el artículo 173 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, que impide registrar nombres de personas reconocidas cuando puedan generar confusión entre los consumidores, salvo que exista autorización de quien tenga el derecho correspondiente.

El abogado sostiene que “Christian Nodal” ha adquirido prestigio durante los diez años de carrera del cantante y que un nuevo registro podría hacer creer al público que los productos cuentan con su respaldo.

Reclama la marca

Antes de esta oposición, Jesús Jaime ya había defendido ante el IMPI otra solicitud para registrar el nombre artístico, esta vez para conciertos y espectáculos.

El 7 de octubre, su abogada, Elsa del Carmen Lugo Torres, respondió a las objeciones del Instituto, que había encontrado dos problemas: Christian había solicitado registrar “C Nodal” tres días antes que su padre y ambos ya compartían otra marca, “Christian Nodal”, para restaurantes y bares.

La abogada defendió las marcas que Jesús Jaime ya posee y sostuvo que estas le permiten solicitar nuevos registros. “Él siempre ha sido el único dueño y titular de los derechos marcarios y artísticos ante el Indautor, del nombre ‘Christian Nodal’”, afirmó.

Sobre “C Nodal”, argumentó que esas palabras aparecieron en la solicitud del cantante por un “error involuntario”, pues Christian en realidad solo pretendía registrar un diseño. Para defender su postura, Lugo Torres incluso citó el caso de Bronco, agrupación que tuvo que cambiar de nombre durante una disputa por sus derechos. “Su manager era el dueño de la denominación de dicho grupo y que por ello tuvieron que utilizar mucho tiempo la denominación de ‘Los Gigantes de América”, dijo.

Hasta ahora, los expedientes consultados no muestran una resolución definitiva sobre las dos solicitudes del padre.