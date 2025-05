Nodal no desea gira con los Aguilar

Poco a poco el cantante Christian Nodal va dando más detalles sobre su vida y en un podcast habló de cómo su ego no le ha permitido realizar colaboraciones musicales y por qué prefiere ponerse “en plan de diva”. Fue en una charla con Julio Orozco donde admitió que su ego influyó en su toma de decisiones, pero no lo considera un hecho negativo.

“Yo creo que el ego es bueno, es saber qué posición tienes tú no más” y reiteró, rechazar proyectos no siempre se ha tratado de soberbia, sino por el respeto que tiene a su trabajo como compositor. “No he aceptado hacer canciones, porque le estaría robando un porcentaje de composición a alguien”, añadió.

Por otra parte, cuando le cuestionaron si haría una gira junto a la dinastía Aguilar, a quien ahora los une un vínculo familiar, Nodal fue tajante: “No, familiar no tanto”. De esta manera fue como explicó por qué prefiere mantenerse como solista. “Es mucho más cómodo hacer una gira tú solo. Cuando tú eres el único problema, es lo máximo. Ser la diva de todo… cuando hay muchas divas no funciona”, aseguró.