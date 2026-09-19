Nodal no está frenando la “Ley Cazzu”

Luego de los rumores de que Christian Nodal estaría intentando frenar la llamada “Ley Cazzu”, iniciativa que busca evitar que padres deudores alimentarios bloqueen trámites de pasaporte y permisos de viaje para sus hijos, el equipo del cantante salió a aclarar su postura.

La controversia se originó hace un par de días, cuando el Javier Ceriani aseguró que Nodal había promovido un amparo contra esta iniciativa de ley, y cobró mayor fuerza luego de que el diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Ernesto Núñez, confirmara la existencia del recurso legal.

Ante la escalada de versiones, la oficina de Nodal emitió un comunicado donde no solo asegura que la información que se ha divulgado es completamente falsa, sino que se dijo a favor de las infancias. “Es falso que Christian Nodal haya promovido un amparo para frenar la llamada ‘Ley Cazzu’. Christian está a favor de cualquier iniciativa que proteja a las niñas y los niños”, se puede leer en el documento.

Documento

Sin embargo, sí confirmó que existe un amparo, pero no para cuestionar el contenido de la iniciativa, sino el nombre; el cual, dice, está basado en una historia que no es la real. “No cuestiona la ley, sino el uso de una historia falsa sobre su pequeña hija para promoverla. No existe ninguna resolución judicial ni prueba que determine que Christian haya incumplido con sus obligaciones. Tampoco ha negado permisos para que su hija viaje o para que su madre pueda trabajar”.

La defensa del intérprete argumentó que nombrar la iniciativa con el nombre artístico de la cantante argentina expone injustamente a la menor y la revictimiza. “Algún día conocerá su historia y merece encontrar la verdad, no una versión construida por conveniencia”, agregan.

Asimismo, advirtieron sobre la circulación de documentos falsos y que iniciarán acciones legales para dar con los responsables de la filtración. Cabe destacar que la polémica surge en medio del proceso legal que existe entre Nodal y Cazzu por la manutención y custodia de su hija Inti, a quien tuvieron durante su relación.

En varias ocasiones, la trapera ha dejado entrever que el mexicano no es un padre presente, mientras que él ha negado las declaraciones de su expareja.