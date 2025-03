Con solo unas horas de diferencia entre el estreno de “Con otra” y “El amigo”, las nuevas canciones de Cazzu y Christian Nodal, las cifras demuestran que el público está más interesado en conocer lo que la argentina tiene por decir.

Hasta este viernes, “Con otra” ha alcanzado casi 8 millones de reproducciones en Youtube, mientras que “El amigo” oscila entre las poco más de 700 mil.

El caso de Nodal fue mucho más frontal, al responder a una fanática que sugería que, en este momento, no había tiempo para escuchar su nuevo tema, debido a que todo mundo estaba enfocado en analizar “Con otra”. Ante esto, el cantante contestó: “Yo ando con la de ‘Ya supérame’, y eso no me impide disfrutar de ‘El amigo’”.

La batalla entre Cazzu y Nodal no solo es en la radio, sino que pronto se verán las caras en los tribunales, ya que pelearán una pensión alimenticia para Inti y la custodia total para la artista argentina.