Nodal quiere convivir con Inti

El presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, José Luis Álvarez, confirmó la admisión legal de la demanda interpuesta por Christian Nodal contra Julieta Emilia Cazzuchelli, conocida como Cazzu.

El recurso jurídico fue presentado originalmente el pasado 4 de noviembre ante las autoridades judiciales del estado. A pesar de que la madre y la menor residen en Argentina, el sistema judicial tapatío determinó que existen elementos suficientes para iniciar el proceso.

La notificación oficial será enviada próximamente a Sudamérica mediante el uso de los canales diplomáticos correspondientes. El magistrado Álvarez explicó que el juez encargado analizó la viabilidad del caso antes de otorgar la entrada a juicio. Aunque las leyes locales sugieren que estos procesos deben realizarse en el domicilio del menor, se presentaron argumentos excepcionales.

El recurso legal solicita la fijación de un calendario de convivencias para mantener el lazo afectivo con la menor de edad Inti. Nodal pretende que las visitas queden debidamente reguladas bajo la supervisión.