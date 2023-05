Todo indica que, entre Christian Nodal y Cazzu todo es puro amor; sin embargo, el cantante mexicano podría poner a prueba la paciencia de su pareja, de bautizar a su bebé con el nombre que a él le gustaría, pues asegura que la argentina no comparte el mismo entusiasmo que él con el nombre que tiene propuesto para el nuevo integrante de la familia.

En esta misma entrevista, el influencer y creador de contenido Camilo Triana se atrevió a preguntarle sobre el bebé que espera a lado de Cazzu a lo que Nodal contestó sin empacho, pues reveló que el nombre que a él le gusta no es del agrado de su pareja. “Si fuese niño, la mamá no me dejaría, pero a mí me gustaría que se llamara Zoro; y niña, pues no sé. Ahí si no sé”, dijo sonriente.