En medio del pleito legal que lo enfrenta con su padre, Christian Nodal causó incertidumbre entre sus fans por un misterioso mensaje en el que deja entrever una pausa en su carrera.

A través de sus historias de Instagram, el intérprete de “Adiós, amor” compartió una fotografía en blanco y negro de su reciente concierto en Mérida; sin embargo, lo que llamó la atención fue la frase que acompaña a la imagen y en la se despide de los escenarios mexicanos. “Mérida de mi corazón, ustedes no lo sabían, pero anoche me dieron la mejor bienvenida y la mejor despedida de los escenarios de México, hasta nuevo aviso”, escribió.

Nodal terminó esta dedicatoria con unas palabras directas a sus seguidores: “¡Gracias por tanto! Los amo”, agregó junto a un corazón verde.

Incertidumbre

La expresión “hasta nuevo aviso” despertó interrogantes sobre el futuro de su carrera en el país, pues el cantante no explicó si se trata de una pausa temporal, y cuáles serían los motivos detrás de esta decisión.

Lo que sí se sabe es que el cantautor no atraviesa una de las mejores rachas en su vida personal y profesional. En días recientes te dimos a conocer que se enfrenta contra su padre, Jesús Jaime González en los tribunales; y es que, se disputan los derechos y registro de su nombre artístico.

El pasado 9 de noviembre, presentó un recurso ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) para frenar una solicitud que González Terrazas ingresó en septiembre de este año, y que le otorgaría el permiso de usar la marca “Christian Nodal” en productos impresos, fotografías y artículos de papelería.

Pero esto no es todo, ya que el padre de Nodal posee tres marcas relacionadas con el nombre de su hijo. La primera es “CN Christian Nodal”, para actividades artísticas; también tiene “Nodal”, para servicios de entretenimiento y “Christian Nodal Pal Cora”, para espectáculos en vivo.

Además, posee los derechos de una reserva del nombre artístico de Nodal, misma que obtuvo en 2016 ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor), cuando Christian era menor de edad.

Hasta el momento, el esposo de Ángela Aguilar no ha aclarado a qué se refería con sus mensajes, pero los rumores ya han comenzado a circular.