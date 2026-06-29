¿Nodal tuvo boda secreta?

Tras varios días en los que Ángela Aguilar mantuvo un perfil bajo en redes sociales, finalmente reapareció con un mensaje para todos sus seguidores.

Su regreso no pasó desapercibido para nadie, pues un inesperado clip llamó la atención y avivó los rumores sobre una supuesta boda secreta con Christian Nodal. “Espero que estén muy bien. Los extrañé mucho. Tayahua y la lluvia me abrazaron ese día. Entre trabajar en la casita, estar con mi señor esposo, montar y visitar a mi Ta”, escribió.

La intérprete de “Qué agonía” también compartió un par de videos en los que muestra que pasó días de descanso y relajación en su rancho de Zacatecas, en compañía de su familia y de su pareja, Christian Nodal.

Joya

La principal pista que alimenta los rumores de una boda secreta es el anillo que ambos lucen durante el clip, el cual muchos aseguran que se trata de una argolla de matrimonio. De inmediato aparecieron los comentarios de fanáticos entusiasmados por confirmar que la polémica pareja ya habría dado un nuevo paso.

Los cantantes cancelaron su boda el pasado mes de mayo, ya que aseguraron que no había condiciones de seguridad en Zacatecas.