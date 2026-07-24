Nodo Sur inaugura exposición

Un puñado de jóvenes artistas que integran el colectivo Nodo Sur inauguró su primera exposición homónima, en las instalaciones del teatro Francisco I. Madero de Tuxtla Gutiérrez.

La muestra está conformada por varias piezas creadas con técnicas como óleo sobre tela y lápices de colores sobre papel Ledger, de mediano y gran formato. En los cuadros se pueden ver escenas muy personales, que recrean diversos ambientes familiares, entre los que destacan tradiciones como el Día de Muertos.

Uvel Vázquez, encargado de eventos culturales del mencionado teatro, dio la bienvenida al grupo y aseguró que el vestíbulo continuará funcionando como un espacio para dar a conocer la producción de artistas del estado.

Añadió que gracias al apoyo del maestro Roberto Ramos Maza, director de Patrimonio e Investigación Cultural del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas (Coneculta), el inmueble cuenta con sus propias mamparas, lo que facilita la organización de las exhibiciones.

El colectivo

Nodo Sur está conformado por artistas como Lizbeth Guzmán, Ana Herrera, Adulfo Antonio Velasco, Joshua Díaz, Margot Rodríguez y Abril Martínez.

En su mensaje de bienvenida, el colectivo compartió su deseo de que este evento sea el inicio de un proyecto más grande y que vaya más allá de las metas que se han propuesto. “La actividad es una muestra colectiva que contiene la mirada de cada individuo y de cómo cada uno expresa lo que siente a través del arte”, indicaron.

Finalmente, el director de Patrimonio e Investigación Cultural del Coneculta destacó la vocación artística del inmueble. Afirmó que durante muchas décadas el teatro Francisco I. Madero fue el centro social donde se dieron a conocer diversas manifestaciones culturales, incluido el inicio de la Escuela de Artes Visuales, que después derivó en la creación de la Facultad de Artes de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach).