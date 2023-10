Para despistar cualquier tipo de comentario mal intencionado, Mónica Noguera y sus “socias”, entre ellas Andrea Legarreta y Vica Andrade, se reunieron para echar abajo cualquier señalamiento sobre infidelidad.

Fue en septiembre pasado cuando los periodistas de espectáculos Javier Ceriani y Elisa Beristáin aseguraron que Mónica Noguera tuvo un acercamiento sentimental con Erik Rubín, justamente antes de que la pareja anunciara oficialmente su separación, por lo que la acusaron de ser la tercera en discordia.

De inmediato, Andrea Legarreta desmintió molesta esa versión. “Son un par de escorias humanas. Perdón que lo diga así, pero es que así es. Un tal Javier Ceriani y una tal Elisa Beristáin dicen que Mónica Noguera fue la culpable, la amante de Erik, y que por eso él y yo tomamos la decisión de separarnos. A mí no me causa risa, a mí me causa indignación como mujer. Ella es una mujer extraordinaria, es una mujer divina, que no merece que la pongan en un lugar que no corresponde”, expresó en ese momento la conductora de Hoy.