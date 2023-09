Nombran a nuevo presidente del Premio FIL

Héctor Raúl Solís Gadea, nuevo presidente del Premio en Lenguas Romances. Cortesía

Héctor Raúl Solís Gadea, vicerrector Ejecutivo de la Universidad de Guadalajara (UDG), fue nombrado presidente Ejecutivo de la Asociación Civil del Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances en asamblea ordinaria, con la presencia de todos los asociados que la constituyen; cargo que mantuvo Raúl Padilla López desde la creación del galardón, en 1991, hasta su fallecimiento ocurrido en abril de este año.

Dulce María Zúñiga, directora Ejecutiva del Premio aseguró que con este nombramiento “iniciamos una etapa inédita en la historia del Premio, con un nuevo presidente ejecutivo: Héctor Raúl Solís Gadea, elegido por los integrantes de la asociación civil. Viene con la enorme responsabilidad de asumir las tareas que Raúl Padilla López realizó de manera excelsa desde su creación en 1991. Estoy segura de que lo hará con todo el sentido de honor y compromiso y que haremos buen equipo con el único objetivo de preservar la calidad indiscutible del principal galardón que se entrega anualmente en la FIL”.

A través de un comunicado de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, informaron sobre el nombramiento y la encomienda que tendrá Solís Gadea de contribuir “al cumplimiento cabal del objetivo de la asociación, que consiste en promover, estimular, reconocer y difundir la creación literaria de autores en lenguas romances”.

Al ser notificado y recibir el cargo a propuesta del rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, el vicerrector Solís Gadea dijo que resulta fundamental un esfuerzo como el de premiar y reconocer el esfuerzo creativo de una larga trayectoria, en el campo de las letras, y que es “una manera impulsar la belleza, la creatividad y la libertad”.

En el comunicado, Solís Gadea agregó que la tarea de la Asociación Civil del Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances es invaluable y muy significativa. “Muchas gracias por eso. Por último, quiero decir que, de alguna manera, el licenciado Raúl Padilla está presente. Percibo que está al pendiente de que todo salga bien. Y vamos a poner todo nuestro esfuerzo para que así sea”, afirmó.

Héctor Raúl Solís Gadea es egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UDG, Maestro (MA) y Doctor (PhD) en Sociología por la New School for Social Research, de Nueva York. Profesor-Investigador Titular C y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel II, fue uno de los principales impulsores del Centro de Estudios Avanzados Latinoamericanos (Calas), un espacio académico transdisciplinar y transregional fundado en conjunto con el gobierno de Alemania.

Después de haber sido Coordinador General Académico de la Universidad de Guadalajara y Rector del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, el Solís Gadea cumple sus funciones como vicerrector Ejecutivo desde el 2019.