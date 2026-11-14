Norman Cook revolucionó el dance

Norman Cook comenzó su andadura musical en el mundo del rock, pero fue en los años 80 cuando realmente comenzó a ser reconocido en la escena musical británica. A principios de la década, se unió al grupo Housemartins, una banda conocida por su sonido pop-folk y sus letras satíricas. Cook se unió al grupo en 1986 para sustituir a Ted Key, uno de los miembros fundadores. Aunque la banda no era inicialmente un fenómeno comercial, pronto lograron cierta relevancia en la escena musical británica. Sin embargo, la banda se disolvió en 1988, momento que marcó un nuevo inicio para Cook, quien decidió sumergirse en el creciente mundo del acid house, un subgénero de la música electrónica que dominaba las pistas de baile en el Reino Unido.

La transformación de Cook como productor y DJ le permitió explorar nuevas sonoridades y colaborar con otros artistas, lo que le llevó a formar nuevas bandas y experimentar con diferentes estilos. Esta fase de reinvención marcaría el inicio de una carrera exitosa que lo llevaría a convertirse en uno de los músicos más importantes de su tiempo.

El paso de Norman Cook por el mundo de la música ha estado marcado por su capacidad para adaptarse a diferentes géneros y estilos, siempre con un enfoque en la innovación y la experimentación. Tras la disolución de Housemartins, Cook se unió al grupo Pizzaman, donde junto a Tim Jeffery y JC Reid, logró varios éxitos en el Reino Unido. Tres de sus temas lograron entrar en el Top 40 británico, siendo “Trippin´ On Sunshine” uno de los más destacados.

En 1989, Norman Cook lanzó su primer tema en solitario, “Won’t Talk About It”, con la colaboración de Billy Bragg en las voces. Este tema mostró su capacidad para mezclar géneros, y le permitió ganar notoriedad como productor y remezclador. Esta era sería apenas un preludio de lo que estaba por venir.

El siguiente capítulo en la carrera de Cook fue la formación de Beats International, una banda que destacó por su fusión de música soul, reggae y elementos de música electrónica. Con vocalistas como Linda Layton y Lester Noel, y el rapero MC Wildski, Beats International logró un éxito considerable con su single debut “Dub Be Good To Me”, que alcanzó el primer puesto en las listas británicas. El siguiente éxito, “Burundi Blues”, consolidó su posición en el panorama musical.

El primer álbum de la banda, Let Them Eat Bingo, fue publicado en 1990 y alcanzó el Top 20 de los discos más vendidos en el Reino Unido. Sin embargo, el segundo álbum de Beats International, Excursion On The Version, lanzado en 1991, no logró el mismo éxito que su predecesor, lo que llevó a Cook a disolver el grupo y seguir adelante con nuevos proyectos.

A pesar de los altibajos en la carrera de Beats International, Norman Cook no tardó en reinventarse una vez más, esta vez en un nuevo proyecto llamado Freak Power. En esta banda, Cook adoptó un enfoque hacia el acid jazz, un estilo que fusiona jazz, funk, soul y electrónica. El éxito internacional llegó con el tema “Turn On, Turn In, Cop Out”, que fue utilizado como la banda sonora de un anuncio de Levi’s, lo que les dio una enorme visibilidad. Este tema formó parte de su primer álbum, Drive Thru Booty, lanzado en 1995. Al año siguiente, su segundo álbum, More Of Everything For Everybody, cerró la etapa de Freak Power.

Fatboy Slim: La Consagración

A finales de los años 90, Cook cambió su nombre artístico a Fatboy Slim, y con este alter ego alcanzó la fama mundial. En 1996, lanzó su primer álbum bajo este nombre, Better Living Through Chemistry, un trabajo que consolidó su estatus como uno de los productores más innovadores de su generación. Sin embargo, fue en 1998 cuando alcanzó el verdadero éxito internacional con el lanzamiento de su single “Rockafeller Skank”, que rápidamente se posicionó en los primeros lugares de las listas de todo el mundo. Este tema fue un himno del movimiento big beat, un subgénero del dance que combinaba electrónica, funk y rock.

A este éxito le siguió otro single, “Gangster Tripping”, que repitió el éxito de su predecesor. Ambos temas fueron incluidos en el álbum You’ve Come a Long Way, Baby, lanzado en 1998, un disco que fue número uno en el Reino Unido y que consolidó a Fatboy Slim como uno de los artistas más importantes de la música de baile de finales del siglo XX. “Praise You”, otro de los singles extraídos de este álbum, también alcanzó gran popularidad, convirtiéndose en un clásico de la música electrónica.