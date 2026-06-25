Eres una persona única en el mundo. Las niñas y los niños de tu clase también lo son. Puede que te guste algo y que a otra persona no le guste nada. Hay quienes cantan muy bien. Y quienes son increíbles leyendo en voz alta, o corriendo muy rápido. ¡Somos diferentes! Pero ¿sabes qué tenemos en común? Que a todas las personas nos gusta que nos traten bien. Y para ello hay ciertas cosas que debemos saber. Con este libro de Lucía Serrano aprenderás que tratarnos bien es la norma más importante del planeta Tierra.

Nos tratamos bien es un cuento infantil que enseña la importancia del respeto, la empatía y la buena convivencia. A través de situaciones cotidianas entre niños y niñas, la autora muestra que todas las personas son diferentes en gustos, habilidades, emociones y formas de pensar, pero que todos compartimos algo en común: nos gusta que nos traten con amabilidad y respeto.

El libro explica de manera sencilla cómo relacionarse con los demás, respetar las diferencias, incluir a todos en los juegos, evitar las burlas y actuar cuando alguien está siendo tratado injustamente. También destaca valores como la amistad, el compañerismo y la honestidad.