Ser creyente no siempre es fácil y, seguramente, quienes profesan lo dicho en la Biblia se han cuestionado varias cosas, como el que los hombres no puedan usar cabello largo o las mujeres pantalón.

Tomando su propia experiencia como base, el cineasta Julio Román y el escritor Arturo Allen dieron forma a Nosotros los de la fe, comedia que llega a cines este fin de semana. Gian Franco Apóstolo, Violeta Isfel, Luz Edith Rojas y Mayte Fierro encabezan el reparto.

“Queríamos hacer una comedia honesta y no ser con personajes superficiales. Era tomar la experiencia de nuestra propia vida, de vamos a reírnos de eso. Por ejemplo, muchas de las cosas familiares ocurren con el tema de las reglas, de qué estamos haciendo para establecer el amar a Dios y cuando uno se pone a observar esas reglas es bastante ridículo como no al cabello largo, mientras que en otras es más con cosas emocionales, como en la película se muestra, de no reírse”, comenta Román.

En la cinta, indica el cineasta, la hija de la familia se rebela contra las reglas, pero no por desobedecer. “Entiende que su papá tiene esos dogmas (fijos) que no le permiten a ella cumplir con el propósito de Dios con ella para su vida. Y decide hacerlo así”, destaca.

Durante la etapa de casting siempre se indicó era una película con dicha temática, para que quienes no comulgaran con ella, no se molestaran en hacer el proceso. Su estreno en salas comerciales se da a menos de un mes de que la religión católica mexicana festeje el día de la Guadalupana.