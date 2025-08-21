Nostalgia en el Auditorio Nacional

Aunque verlos por separado es totalmente un agasajo, experimentarlos en cuarteto es algo que solo en los sueños más surrealistas podría gestarse, aunque no es de sorprender, en años anteriores la permanente gira de Emmanuel y Mijares daba indicios de que esto podría suceder, más aún cuando en uno de los conciertos en el Coloso de Reforma, Lucero subió al escenario a cantar con su exmarido “Si me tenías”, provocando la emoción del público y sembrando el hype en ellos.

Pero aquella visión por fin se lleva a cabo en esta gira conjunta llamada “Entre Amigos” donde los desbordantes talentos de Yuri, Mijares, Lucero y Emmanuel se lucen en todos los aspectos posibles ante una horda de fans que se mantuvieron juntos pero no revueltos.

Si bien la combinación del intérprete de “La chica de humo” y el cantautor de “Soldado del amor” resultó en una de las giras más emocionantes para los fanáticos, la incorporación de la cantante de “El apagón” y la de “Electricidad” resultó en algo más que acertado, situación que enloqueció a los seguidores de los cuatro, además de revivir una parte de los años 80.

Un repertorio inolvidable

Minutos antes de las 21:00 horas la gente ya se encontraba en su gran mayoría ocupando sus plazas y escuchaba con atención las medidas de seguridad, luego de escuchar la proverbial tercera llamada las luces se atenuaron y comenzó a escuchar un breve popurrí melódico de los cuatro protagonistas de esta historia repleta de nostalgia, utilizado para dar la bienvenida.

Lucero, Yuri, Emanuel y Mijares salieron despampanantes con outfits brillantes que combinaban entre negro y plateado, de pies a cabeza, saltaron con enormes sonrisas y ávidos de su público al que consintieron rápidamente con un medley de “El apagón”, “Bella señora”, “Ya no” y “Bella”, interpretado por los cuatro y con las que arrancaron al púbico de sus asientos.

La tónica del concierto fueron los duetos y las interpretaciones en solitario, la interacción con el público que estaba más que dispuesto a colaborar con la velada, los errores pasajeros y las anécdotas de toda una vida en el espectáculo.

Yuri y Lucero interpretaron a dueto “Llorar” y “Ya no vives en mí”; Lucero y Mijares cantaron “Tácticas de guerra” y “Si me tenías”; Mijares y Emanuel “Es mi mujer”; Emmanuel y Yuri “Yo te pido amor”; Lucero y Emmanuel “Tu y yo”; Mijares y Yuri “Me alimento de ti”, duetos que emocionaron y conmovieron a los fanáticos.

En formato de cuarteto entregaron “La maldita primavera”, “El privilegio de amar”, “Para amarnos más”, “Tengo mucho que aprender de ti” y “Sentirme vivo”, el formato que pareció gustar más al público pues se deleitaba con las voces de los cuatro además de los bailes y energía que irradiaban Lucero y Emmanuel, los más activos sobre el escenario.

La audiencia que no dejó de cantar, bailar, aplaudir y gritar de la emoción durante más de dos horas que duró el show, realmente no importó cual fuera la combinación, el efecto era el mismo, la gente se ponía eufórica coreando las canciones de su época y las recordaban con gran pasión.