Imelda Tuñón, la nuera de Maribel Guardia, está dando de qué hablar por su extraño comportamiento en una entrevista. La joven, que incursionó como cantante y actriz, asistió junto con su hijo y su suegra al espectáculo de “Disney on Ice”.

Maribel compartió en sus redes algunos estados en los que se observa a Imelda comiendo palomitas junto a su hijo José Julián, fruto de su relación con el fallecido Julián Figueroa. El cuestionado momento se dio cuando Imelda concedió una entrevista a la cadena de radio La Mejor, donde la cuestionaron sobre sus futuros proyectos y su pequeño hijo.

“La veo extraña”, se lee en uno de los comentarios de los cibernautas sobre el comportamiento de Imelda Tuñón, quien en la charla se muestra más animada de lo normal, su forma de hablar llama la atención incluso del entrevistador, quien la cuestionó sobre los comentarios que se han desatado sobre su nueva relación sentimental a poco más de un año de la muerte de Julián, el padre de su hijo.

“Siempre me van a sacar cosas, buenas, malas, horribles, peores, más bonitas, más preciosas, no sé…”, expresó ante la cara de extrañeza del entrevistador, a quien le confesó, además, que había cantado un tema pero que no le dio a ninguna nota, es más, aseguró que se le olvidó la letra.

“La semana pasada mi cerebro estaba haciendo una combustión interna cañona, no sabía qué hacer, sí le pegué a cada nota, pero no sentí la canción”, expresó sobre su participación en el concurso de canto de Venga la Alegría.

Tuñón adelantó que está por sacar una canción, y aunque no quiso adelantar el nombre, se animó a tararearla.