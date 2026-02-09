Novedades del primer Nintendo Direct de 2026

Nintendo ha celebrado su primer Nintendo Direct de 2026, un evento centrado exclusivamente en los lanzamientos de terceros para sus plataformas actuales: la Nintendo Switch y la nueva Nintendo Switch 2. La transmisión no solo confirmó la llegada de títulos esperados, sino que sorprendió con el debut de franquicias icónicas como Fallout e Indiana Jones, que finalmente aterrizarán en el ecosistema de la dueña de Super Mario Bros.

Juegos que anteriormente solo estaban disponibles en Playstation 5 y Xbox Series XS, ya las tendremos disponibles para las nuevas consolas de la marca demostrando el potencial técnico de la nueva generación de la consola híbrida de Nintendo.

Captain Tsubasa 2, World Fighters

Tras una recepción mixta de Captain Tsubasa: Rise of New Champions, este nuevo título busca revitalizar la pasión por el anime y manga de Oliver y Benji. El juego integrará todas las habilidades especiales de sus protagonistas y permitirá disputar partidos entre selecciones de todo el mundo. Captain Tsubasa 2: World Fighters llegará en algún punto de 2026 para revivir la adrenalina de los Super Campeones.

Efootball Kick-Off!

Konami marca su regreso a las consolas de sobremesa de Nintendo tras más de una década de ausencia de su simulador de futbol (anteriormente conocido como PES o Winning Eleven). Con eFootball Kick-Off!, los jugadores de Nintendo Switch 2 podrán disfrutar de modos como el World Tour, competiciones internacionales, la Copa Mundial y multijugador en línea llegarán en algún punto del verano de 2026.

Final Fantasy VII Rebirth

La segunda entrega del ambicioso proyecto de Square Enix llegará a la consola híbrida el próximo 3 de junio. Esta versión para Nintendo Switch 2 promete mantener la acción, los minijuegos y el apartado visual de última generación que caracteriza a la aventura de Cloud, Tifa y Aeris.

Pragmata

Capcom finalmente lanzará su nueva propiedad intelectual de ciencia ficción el 24 de abril. En Pragmata, los jugadores deberán resolver complejos acertijos mientras enfrentan enemigos controlados por una inteligencia artificial hostil. El título aprovechará las capacidades de Switch 2 para ofrecer una experiencia inmersiva.

Fallout 4: Anniversary Edition

Bethesda trae por primera vez la saga Fallout a una consola de Nintendo. Esta edición de aniversario incluirá más de 150 contenidos del Creation Club integrados de base. El lanzamiento digital en Nintendo Switch 2 será el 24 de febrero, mientras que la versión física llegará a las tiendas el 28 de abril.

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered

Esta versión remasterizada con Unreal Engine 5 no solo actualiza el apartado visual, sino que incluye mejoras en las animaciones y en la calidad de vida del juego. The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered estará disponible en Nintendo Switch 2 en algún momento de 2026.