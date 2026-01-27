Novelas para recordar a Lucía Méndez

Una de las divas de la televisión mexicana está de plácemes. La guanajuatense Lucía Méndez celebra 71 años de vida este 26 de enero.

Con una carrera que también incluye su etapa de cantante, Lucía Leticia Méndez Pérez, nació en 1955 y a los 17 años recibió el título de El rostro del Heraldo en 1972 y ese mismo año debutó en televisión a lado de Angélica María en la telenovela Muchacha italiana viene a casarse.

Para recordarla en su onomástico, recordemos cinco de las mejores telenovelas que protagonizó la intérprete de “Corazón de piedra”.

Colorina (1980)

En su momento fue una telenovela sumamente polémica que aborda la historia de una prostituta que se enamora de un hombre rico con quien engendra un hijo. Protagonizada por Lucía Méndez, Enrique Álvarez Félix, María Rubio, Julissa, José Alonso y María Sorté, Colorina se grabó bajo la producción de Valentín Pimstein y tuvo una duración de 250 capítulos. La canción, que lleva el mismo nombre, fue interpretada por el cantante español Camilo Sesto.

El extraño retorno de Diana Salazar (1988)

Se estrenó el 11 de abril de 1988 y pronto conmocionó a la audiencia por el uso de efectos especiales poco vistos en una producción de televisión que incluía fuego, explosiones y un cambio radical en los ojos de la protagonista. Contó con las actuaciones de Lucía Méndez, Jorge Martínez, Alma Muriel y Alejandro Camacho.

Tú o nadie (1985)

Esta telenovela aborda un trío amoroso que incluye a dos hermanos y una joven y bella mujer que se ve inmiscuida en engaños e intrigas mientras la rivalidad crece. Esta es la historia de la telenovela producida por Ernesto Alonso que contó con la participación de Andrés García y Salvador Pineda como los galanes y Lucía Méndez como Raquel Samaniego.

Marielena (1992)

Tras la salida de Televisa, Lucía Méndez probó suerte en Estados Unidos donde protagonizó este melodrama junto a Eduardo Yáñez, Zully Montero y Salvador Pineda. Con 229 capítulos y bajo la producción de José Enrique Crousillat, la historia narra la vida de una secretaria que se enamora de un hombre casado y cae ante las tentaciones, situación que no solo complica su vida, sino la de todos en la trama. Fue un gran éxito para la cadena Telemundo y en México se transmitió a través de Imevisión (actualmente, TV Azteca).

Señora tentación (1994)

Tras el éxito de Marielena, Telemundo apostó nuevamente por Lucía Méndez para protagonizar una historia que muestra la vida de un pueblo sumido en los abusos de una dictadura y, en medio de revueltas y rebeliones, surge un triángulo amoroso protagonizado por Lucía Méndez, Danilo Santos y Miguel Ángel Rodríguez.