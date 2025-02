Kate Cassidy, última pareja del exintegrante de One Direction Liam Payne, habló por primera vez sobre el trágico fallecimiento del cantante, quien cayó desde el tercer piso de un hotel en Argentina el 16 de noviembre de 2024.

En una entrevista con The Sun, la influencer reveló que se enteró de la desgracia a través de la llamada de un amigo. “Estaba en nuestra casa con nuestro perro, navegando por Tiktok y uno de los amigos de Liam me llamó”, relató.

La noticia la dejó desconcertada. Al principio, dudó, creyendo que solo se trataba de un rumor para generar vistas en redes sociales. Sin embargo, un mal presentimiento la invadió rápidamente. “Pensé ‘¿por qué alguien inventaría esto? ¿Es esto cierto?’”, recordó. Cuando finalmente se confirmó la muerte de Liam, intentó llamarlo, pero claramente no recibió respuesta. “Luego me puse en contacto con su familia y mi madre tomó el primer vuelo para estar conmigo. Recuerdo que caminaba de un lado a otro por la casa. No dormí en toda la noche”, confesó.

El teléfono de Liam seguía recibiendo llamadas, mientras Kate intentaba desesperadamente comunicarse con él.