Novia de Nicandro no quiere polémicas

Extrañada, Mariana Robles, la última pareja de Nicandro Díaz, no entiende por qué la familia del productor de Televisa hace mención de ella en su comunicado, pues afirma que al día de hoy siguen vigentes las medidas de protección que les impiden hacer referencia a ella.

La familia Díaz Butrón asegura que desde la muerte del famoso han sido víctimas abusos de distinta índole, entre estos los de tipo patrimonial y apropiación indebida. De esto último señalan a Mariana por su presunta participación.

En el documento, su nombre también es ligado por supuesta difusión de información falsa. A este respecto, Robles ya ha dado a conocer su postura, a través de Venga la alegría, donde expresó que, en términos legales, la familia está imposibilitada de hacer mención de su nombre, como parte de una de las medidas que forman parte de la orden de restricción que tiene en su contra. “No tendrían que haber puesto mi nombre, yo tengo las medidas de protección, están vigentes y, hoy por hoy, se supone que no pueden nombrarme, no pueden acercarse a mí”, dijo.

Cansada de señalamientos

La actriz indicó que está cansada de ser acusada injustificadamente y, a un año siete meses de la muerte del productor, desea que la permitan seguir con el curso de su vida: “No hay ni una acusación en mi contra, entonces ya que me dejen tranquila, que me dejen vivir en paz”.

En cambio, revela que su madre procedió legalmente contra los Díaz Butrón, debido que, dentro de la casa de Nicandro, en la que vivía con él —y que ya está en poder de la familia—, hay una escultura hecha por su mamá, quien se dedica al arte, por lo que ya luchan por recuperarla. “Esta escultura pertenece a una colección. La escultura tiene que estar a disposición de mi mami. De hecho, ellos ya lo saben”.

De acuerdo con Mariana, la albacea de la herencia de Nicandro sería una de las escritoras que colaboró con el productor en varios de sus melodramas. Se trataría de Kary Fajer, a quien también se menciona en el comunicado. Aclaró que nunca ha tenido la pretensión de ser beneficiada con la herencia. “No, a mí que me dejen en paz, yo no quiero nada, yo nunca pedí nada, yo no sé de dónde viene todo este tema”, expresó.

Además, compartió con el matutino un audio que Nicandro le envió, en el que repara en algunas de sus cualidades; el volverlo a escuchar causó que algunas lágrimas brotaran por las mejillas de Robles, quien sostuvo una relación con Díaz por poco más de cuatro años. El audio decía: “Me sorprende lo diferente que eres a todas, amor. Soy un afortunado al tenerte. Gracias, amor”.

Mariana señala que es “un mensaje de amor, de admiración, de respeto”.