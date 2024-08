Eva Daniela asegura que las personas que critican su relación con Juan Osorio, como Niurka, envidian el amor que han construido, y aunque se ha mantenido hermética ante las declaraciones que la vedette cubana ha hecho acerca de ella, en esta ocasión, pidió respeto por la vida íntima que comparte con el productor.

Pese a que hubo una época en que Niurka Marcos y Osorio sostuvieron una relación armoniosa, por el hijo que tiene en común; Emilio Osorio, en la actualidad, se encuentran distanciados por una serie de problemas que no han sabido resolver.

La cubana ha sugerido que Eva Daniela, la novia actual de Juan, ha sido la responsable que los conflictos entre ellos aumenten. Del mismo modo, Niurka ha expresado que si Eva Daniela es una de las productoras asociadas de Aventurera es solo por ser la pareja de Osorio, por lo que destacó que no tiene el talento, ni ninguna experiencia para aportar al reparto de la puesta en escena.

aunque la vedette no se ha limitado a la hora de hablar de la joven, ella ha evitado entrar en polémicas. Sin embargo, en una nueva entrevista a Venga la alegría, sorprendió al enviar un mensaje, no solo a Niurka, si no a todas esas personas que critican el noviazgo que sostiene con el productor de Televisa. “Siempre he sido una dama, pero sí pido respeto para mí y para mi relación, para Juan, porque el presente en la vida de Juan soy yo”, expresó.

Eva Daniela no cae en las provocaciones de la gente que busca herirlos, por lo que a pesar de los 37 años de diferencia que se lleva con Osorio, asegura que ella seguirá luchando para que su amor crezca. “Lo voy a defender con uñas y dientes, el amor solo se encuentra una vez en la vida, no dejaré que comentarios de personas que solo buscar destruir nos separen”, precisó.

Para cuidar el amor que los une, la joven está considerando la posibilidad de dejar de compartir tantas fotografías y videos de los dos, para que las personas dejen de emitir comentarios negativos de su relación. “La envidia tiene el sueño muy ligero”, señaló.

En diferentes entrevistas, Juan Osorio ha asegurado que ni a las madres de sus tres hijos amó como ahora ama a Eva Daniela, quien asegura que es la primera mujer que se ha preocupado por él y ha tenido gestos de amor que lo han conmovido al borde del llanto.

“Yo creo realmente que sentirme amado y amar es hoy, este presente cómo me siento, nunca me había sentido como me siento, me ha ganado el corazón, es una persona que me ha hecho sentir importante como ser humano”, dijo el productor hace un año a Matilde Obregón.