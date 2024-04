El amor, se dice, no se ve afectado por las diferencias de edad, y la actriz Consuelo Duval da testimonio de esta afirmación al revelar que mantiene una relación con un hombre 30 años menor que ella. Durante una conversación en el programa Netas divinas, la protagonista de La familia P. Luche compartió detalles de su vida personal frente a las conductoras Galilea Montijo, Paola Rojas y Daniela Magún.

Fue en un breve extracto del show televisivo publicado en la página oficial Instagram, donde Consuelo expresó: “Como a mi novio, que le llevo 30 años”. La declaración fue seguida por gritos emocionados por parte de sus colegas, quienes iniciaron una reflexión sobre las diferencias de edad en las relaciones.

Vale recordar que, en el caso de Montijo, su pareja es 7 años menor que ella, un detalle que también generó revuelo cuando lo hizo público. En un tono jocoso, Consuelo mencionó a la artista estadounidense Cher y su relación con un exnovio 40 años menor. “Yo ya llevo 30, y me veo mejor que ella”, dijo entre risas.

La actriz explicó que su pareja tiene 26 años y que al inicio de su relación le costaba adaptarse a salir con alguien considerablemente más joven. “Tengo más enemigos que yo misma”, comentó, refiriéndose a las dudas y preocupaciones que tuvo que superar al principio.

Posteriormente dijo: “Mi capacidad de cancelarme de eventos bonitos porque ya estoy vieja, o sea, salir con este tipo me costó mucho trabajo contra mi propia mente”. No obstante, afirmó que ahora ya no le importa lo que piensen los demás: “Si ya pude lidiar conmigo misma y con mi propia mente, que hablen”.

Sus compañeras estuvieron de acuerdo con que, si ambos son felices, deberían disfrutarlo. Además, resaltaron que en la sociedad es más aceptado que un hombre esté con una mujer más joven. Tras las declaraciones de la actriz de Infelices para siempre, recibió algunos comentarios negativos en el video. “Después Consuelo va a estar llorando nuevamente por otro amor fallido”. “Receta para que te rompan el corazón y la cartera, seguimos sin aprender, mi querida Consuelo”, se lee entre los comentarios.