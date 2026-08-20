Novio de Hayden Panettiere, en la mira

Policías visitaron la casa de la familia de Brian Hickerson, novio de la actriz Hayden Panettiere, la madrugada del miércoles, esto días después de que la intérprete fuera encontrada inconsciente y posteriormente muriera en un complejo de apartamentos de Greenville, Carolina del Sur.

De acuerdo con información publicada por TMZ, dos agentes uniformados fueron fotografiados en la vivienda de los Hickerson. Uno de ellos llamó a la puerta principal mientras el otro avanzó por el camino de entrada.

Hasta el momento no está claro por qué los policías acudieron a la propiedad ni si alguien atendió la puerta, señala el medio estadounidense, que indicó que buscó una postura del Departamento de Policía de Greenville, pero no había recibido respuesta.

Sospechoso

La visita ocurre después de que Zach Hickerson, hermano de Brian, encontrara a Hayden Panettiere inconsciente el pasado domingo en la residencia donde ella y su novio se alojaban temporalmente.

Según TMZ, Panettiere sufrió un paro cardiaco y se solicitaron servicios de emergencia. Los paramédicos intentaron reanimarla, pero no pudieron salvarle la vida. Brian, quien se encontraba dormido cuando su hermano encontró a la actriz, despertó posteriormente y habría reaccionado con profunda conmoción cuando el personal médico confirmó su muerte.