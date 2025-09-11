Novoa debuta como padre y director

Matías Novoa, el violento en ¿Quién mató a Sara? y el buen hombre de Marea de pasiones, se dio un año sabático para dedicarse a su papel de padre, pero también para darle forma a su primer proyecto como director.

La pareja de la también actriz Michelle Renaud festejó el primer año de su hijo, Milo, y está dando toques finales a Malibú, su primer corto detrás de cámaras y que se convertirá en largometraje.

La historia nace de un libro de cuentos del escritor chileno Andrés Videla y de la decisión de Novoa de tener algo más allá de la actuación. “Es sobre dos personajes que, un poquito, se sienten rechazados por la sociedad, y es un encuentro en el verano del 95. Todo sucede en Viña del Mar y, al final de todo esto, es una historia de amor”, dice el histrión. “Comenzamos a trabajar el guión desde 2020; nos agarró pandemia, me salió mucho trabajo que se pausaba y, cuando llegué a España, a mediados del año pasado, decidimos ponerle fecha y acabamos de hacerlo. La idea inicial es que sea un largo; por ahora comenzamos con esto”, abunda.

El andino, de 45 años, cuya carrera actoral inició en 2008 con Secretos del alma, a la que siguió Mujer comprada, comenzó a interesarse en la dirección hace casi un sexenio. “Sentí la necesidad de contar historias, de ponerme detrás de la cámara y, como siempre he pensado que las cosas se realizan, esto salió mágicamente”, indicó.

Novoa y Renaud se fueron a España hace casi dos años para que ella trabajara en la serie Arcadia, al lado de William Levy, ligándose con una oportunidad en Mago de Oz, la película, sobre el grupo musical ibérico. “He estado como padre y disfrutando en familia; ahora ya es tiempo de regresar. Y el corto vamos a comenzar a festivalearlo”, detalla el actor.