Nucú, un deleite al paladar

Al ritmo de música de marimba, bailes folclóricos y un ambiente de convivencia, este jueves se celebró el Festival Gastronómico del Nucú.

Esta feria organizada por el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, a través del Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura (ITAC), convocó a distintas cocineras tradicionales de la capital del estado y fue todo un éxito.

Contando con la presencia del alcalde Ángel Torres, se dio a conocer una rica oferta gastronómica a base de este producto, desde platillos típicos hasta algunos vanguardistas creados por manos chiapanecas.

Jornada

Desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde, cientos de personas se dieron la oportunidad de probar empanadas, tostadas, tamales, aguachiles, mole y hasta postres como gelatinas, pay y dip, todos aderezados con nucú.

Cuarto Poder documentó algunos stands en los que se ofrecieron opciones como queso con nucú, salsa de nucú, tortaditas, tostadas, pechugas rellenas y pollo con nucú, entre muchas otras variedades. Además, se impartió un taller de elaboración de chiles rellenos con nucú y otro de verriné de mango.

Ante la visita del presidente municipal, las cocineras expresaron: “Estamos súper agradecidas, porque gracias al apoyo de usted y del ITAC, cada día tenemos más fuerza para seguir adelante”.

Barrios y colonias

Al encuentro acudieron cocineras de distintas partes de la capital del estado como Cerro Hueco y El Jobo, entre otros barrios de Tuxtla Gutiérrez.

En la apertura del festival, el alcalde destacó la importancia de mantener estos espacios públicos llenos. “Esto que es posible gracias al trabajo del gobernador del estado de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar”, aseguró.

Finalmente, destacaron el trabajo de Gabriela Abarca Flores y Juan Ramón Álvarez, quienes han impulsado este evento que se lleva a cabo de manera anual.