Nueva amenaza contra Natanael Cano

El nombre de Natanael Cano volvió a aparecer en una narcomanta localizada en Hermosillo, Sonora, esta vez, en un caso relacionado con el ataque ocurrido el pasado 28 de agosto en el Centro de Usos Múltiples (CUM).

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora presentó la cartulina como parte de las evidencias relacionadas con tres hombres detenidos por su presunta participación en los hechos. El mensaje fue localizado junto al cuerpo de un hombre identificado como Jesús Bernardo “N”, asesinado un día después del incendio registrado en el recinto.

Conflicto

La manta contiene amenazas contra influencers y artistas del regional a quienes se les atribuye algún tipo de relación con “Los Salazar”, grupo criminal con presencia en Sonora.

Entre los nombres señalados aparece nuevamente el del intérprete de corridos tumbados, a quien se advierte que debe dejar de relacionarse públicamente con dicha organización.

La situación vuelve a generar especulaciones debido a que algunas canciones de Cano han incluido referencias a “Los Salazar” y a personajes vinculados con ese grupo. No es la primera vez que el cantante sonorense aparece en una amenaza similar. En enero de 2025, fue mencionado en otra narcomanta, por lo que la Fiscalía abrió una investigación y se le otorgaron medidas de protección.