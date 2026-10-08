Nueva etapa para Rafael Reyes

Para Rafa Reyes, líder de Prayers, No tengo calma, su nuevo EP, es mucho más que una colección de canciones. “Es una carta de amor a México, un reencuentro con sus raíces y una manera de celebrar el vínculo que descubrió con el país después de años de distancia”, afirman.

“Es una forma de celebrar mis raíces y reconectar con un México del que yo estoy muy enamorado”, comparte el músico, quien nació en Cotija, Michoacán, pero fue llevado a Estados Unidos a los cuatro años.

Reyes creció en un barrio mexicano en Estados Unidos, aunque durante mucho tiempo México representó un lugar lejano. Al no tener papeles, no podía viajar al país. Cuando finalmente pudo hacerlo, descubrió una conexión desconocida.